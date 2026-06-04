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Представники Голанда відповіли на одіозну заяву кандидата у президенти Реала щодо трансферу

Софія Кулай — 4 червня 2026, 09:04
Представники Голанда відповіли на одіозну заяву кандидата у президенти Реала щодо трансферу
Ерлінг Голанд
Getty Images

Представники Ерлінга Голанда відреагували на заяву кандидата у президенти мадридського Реала Енріке Рікельме щодо підписання норвезького форварда Манчестер Сіті у випадку його перемоги на виборах.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Батько футболіста Альф-Ігне та агент гравця Рафаела Пімента спростували слова конкурента Флорентіно Переса.

"Все дуже цікаво, але неправда. Бажаємо всього найкращого обом кандидатам на виборах до Реала", – йдеться у заяві.

Також у заяві Рікельме згадувалося про можливий трансфер володаря Золотого м'яча-2024 Родрі, який також виступає за МанСіті.

Нагадаємо, що головним конкурентом Енріке на виборах є чинний президент Реала Флорентіно Перес, який також вже пообіцяв у випадку своєї звитяги на виборах призначити Жозе Моурінью новим головним тренером "вершкових".

Напередодні Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу, а також жорстко відреагував на критику у бік керівництва мадридського клубу.

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