Агент Клоппа відреагував на заяву кандидата у президенти Реала щодо можливого призначення

Агент колишнього тренера Ліверпуля Юргена Клоппа заперечив інформацію, що його клієнт може очолити мадридський Реал.

Його слова цитує інсайдер Фабріціо Романо.

Представник німецького наставника відреагував на слова кандидата у президенти "Королівського клубу" Енріке Рікельме, який пообіцяв підписати Клоппа у випадку своєї перемоги на виборах.

Цікаво, що раніше конкурент Флорентіно Переса на президентське крісло заявляв, що Жозе Моурінью, якого сватають у Реал, не входить у плани його проєкту.

"Це дратує. Він не планує повертатися до клубної тренерської роботи", – заявив Марк Косіке.

Чутки про можливий прихід Юргена до керма мадридського клубу існують вже давно. Однак ще тоді була інформація, що Реал не розглядає кандидатуру німця на посаду наступника Альваро Арбелоа. Водночас 58-річний спеціаліст мріє очолити збірну Німеччини, яку на ЧС-2026 повезе Юліан Нагельсманн.

Нагадаємо, що Клопп залишається поза тренерською діяльністю з кінця червня 2024 року. Його останнім клубним місцем роботи є Ліверпуль, який він очолював із жовтня 2015-го. "Мерсисайдці" провели під його керівництвом 489 ігор та завоювали 8 титулів.