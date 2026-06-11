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Ноттінгем Форест відхилив рекордну пропозицію Манчестер Сіті за Андерсона

Олександр Булава — 11 червня 2026, 23:27
Ноттінгем Форест відхилив рекордну пропозицію Манчестер Сіті за Андерсона
Еліот Андерсон
Getty Images

Ноттінгем Форест відхилив нову пропозицію Манчестер Сіті щодо трансферу півзахисника Еліота Андерсона.

Про це повідомляє ВВС.

Сіті активізував зусилля щодо підписання 23-річного гравця збірної Англії, запропонувавши початкові 106 млн фунтів плюс бонуси. Згодом "містяни" збільшили пропозицію до 120 млн фунтів, однак і вона була відхилена.

Зазначається, що Андерсон віддає перевагу переходу на "Етіхад" перед Манчестер Юнайтед, при цьому особисті умови контракту не становлять проблеми.

Юнайтед фактично вибув із боротьби за футболіста, оскільки не бажає вступати у війну пропозицій і прагне підписувати лише тих гравців, які самі хочуть приєднатися до команди.

Англійський півзахисник виступає за Ноттінгем із липня 2024-го, коли перебрався із Ньюкасла за понад 40 млн євро. Його контракт чинний до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця аж у 75 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Андерсон відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 50 іграх. За спиною Елліота також є 7 поєдинків за збірну Англії (без результативних дій).

Зазначимо, що півзахисник також потрапив у заявку збірної Англії на ЧС-2026.

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