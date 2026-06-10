Манчестер Сіті зробив покращену пропозицію Ноттінгему щодо трансферу їх лідера півзахисту: сума вражає

Манчестер Сіті зробив нову пропозицію Ноттінгем Форест щодо підписання півзахисника Еліота Андерсона.

Про це повідомив інсайдер Девід Орнштейн.

За його даними, "містяни" готові заплатити за трансфер гравця "лісників" 106 млн + бонуси.

Втім, Ноттінгем хоче отримати не менше 120 млн євро чистими.

🚨 Manchester City verbal proposal to Nottingham Forest for Elliot Anderson was worth £106m + add-ons, taking it above £120m. #NFFC want British record fee guaranteed, not after bonuses. No fresh talks with #MCFC over 23yo England midfielder @TheAthleticFC https://t.co/DdanEQcqnz — David Ornstein (@David_Ornstein) June 10, 2026

Англійський півзахисник виступає за Ноттінгем із липня 2024-го, коли перебрався із Ньюкасла за понад 40 млн євро. Його контракт чинний до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця аж у 75 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Андерсон відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 50 іграх. За спиною Елліота також є 7 поєдинків за збірну Англії (без результативних дій).

Зазначимо, що півзахисник також потрапив у заявку збірної Англії на ЧС-2026.