Тоттенгем наблизився до трансферу вінгера Манчестер Сіті – ЗМІ

Тоттенгем не полишає спроб підписати лівого вінгера Манчестер Сіті Савіньйо.

Про це інформує ESPN.

Наразі сторони обговорюють можливу угоду, яка може скласти близько 60 мільйонів стерлінгів. "Шпори" позитивно налаштовані на реалізацію такого трансферу 22-річного атакувального футболіста.

Торік лондонський клуб вже намагався підписати Савіньйо, однак тоді "містяни" вирішили не відпускати свого гравця. Тоттенгем сподівається, що цього разу МанСіті буде відкритим до продажу бразильця, який за два роки так і не зумів стати ключовим гравцем у команді Жузепа Гвардіоли.

Савіньйо поєднаний контрактом із манчестерським клубом до кінця червня 2031-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що талановитий бразилець виступає за Манчестер Сіті з липня 2024-го. Відтоді провів у футболці англійського гранда 84 матчі (7 голів та 16 асистів), завоювавши три титули (чемпіонство АПЛ та перемоги у Кубку англійської ліги та Суперкубку країни).

У сезоні-2025/26 Савіньйо відзначився 4 м'ячами та 3 гольовими передачами у 36 іграх.

Раніше лівий захисник Ліверпуля та збірної Шотландії Ендрю Робертсон підписав контракт із Тоттенгемом.