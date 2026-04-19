Трубін вийде у основі Бенфіки на матч проти Спортинга

У неділю, 19 квітня, Бенфіка у центральному матчі 30 туру чемпіонату Португалії у дербі Лісабону на виїзді зіграє проти Спортинга. Початок матчу – о 20:00 за київським часом.

Тренерські штаби команд вже визначилися зі стартовими складами на поєдинок. Наставник Бенфіки Жозе Моурінью включив до складу команди українського голкіпера Анатолія Трубіна, а ось Георгій Судаков розпочне поєдинок на лаві запасних.

Склади команд:

Спортинг: Сілва, Араухо, Інасіу, Діоманде, Куарежма, Юльманн, Моріта, Поте, Трінкау, Катаму, Суарес

Бенфіка: Трубін, Даль, Отаменді, Араужу, Дедич, Ріос, Аурснес, Шельдеруп, Баррейро, Престіанні, Іванович

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є Спортинг, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,08. На успіх Бенфіки можна поставити з коефіцієнтом 3,25, на нічию – 3,60.

Зазначимо, що Бенфіка посідає 3 місце в турнірній таблиці Прімейри, маючи в активі 69 очок. Натомість Спортинг із 71 балом йде 2-м.

