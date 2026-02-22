Зірковий футболіст Реала потрапив у гучний расистський скандал: клубу довелося вибачатися

Зірковий футболіст мадридського Реала Дін Гейсен опинився в центрі гучного расистського скандалу після того, як на його сторінці з'явилося поширення допису з образливими коментарями на адресу китайського чоловіка.

Публікація розлетілася мережею за лічені хвилини. Хоча згодом репост було видалено, скріншоти встигли зробити свою справу.

Найбільш болісно ситуацію сприйняли фанати в Китаї – одному з ключових ринків для європейських топ-клубів. У коментарях під дописами футболіста з'явилися сотні гнівних повідомлень: від вимог вибачень до гучних заяв про "кінець кар'єри". Реакція була миттєвою й жорсткою.

Додало інтриги й те, що це був єдиний видимий репост на його сторінці. Саме тому частина вболівальників припустила, що публікація могла з'явитися випадково – через технічну помилку або необережність.

Ситуація набула такого розголосу, що самому клубу довелося оперативно реагувати. Через свої китайські соціальні мережі Реал Мадрид опублікував вибачення від імені гравця.

"Я щиро вибачаюся перед китайськими друзями. Раніше я необережно опублікував пост, який містив образливий контент. Це було ненавмисно, і я перепрошую за незручності, які це спричинило", – йшлося у заяві.

Real Vardrid only apologized for Dean Huijsen's racist act through the Chinese platform. They tryna hide it as usual. pic.twitter.com/ApXo5ub7yc — JCheng 2.0 (@JoseCheng2_0) February 22, 2026

Нагадаємо, напередодні у матчі Реала проти Бенфіки стався расистський скандал навколо нападника "вершкових" Вінісіуса Жуніора. Бразилець забив гол і провокативно його відсвяткував, за що, начебто, нападник "орлів" назвав Жуніора "мавпою" (за словами самого Вінісіуса). Лідер мадридців погрожував головному арбітру покинути поле через такий расистський жест суперника, матч був призупинено на певний час.

УЄФА вже розпочала розслідування цього інциденту, призначивши інспектора з етики та дисципліни для вивчення звинувачень.

Перший стиковий поєдинок Бенфіка – Реал закінчився мінімальною перемогою "вершкових" 1:0. Для Престіанні це протистояння стало 7-м у поточному сезоні ЛЧ-2025/26.