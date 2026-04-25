Бенфіка розгромила Морейренсе у першості Португалії: Судаков знову провів матч на лаві запасних

У суботу, 25 квітня, відбувся матч 31 туру португальської Прімейри-ліги між Бенфікою та Морейренсе.

Матч на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 4:1 на користь "орлів".

Український голкіпер лісабонського клубу Анатолій Трубін отримав за свій виступ 7,5 балів від статистичного портал SofaScore.

Водночас його земляк та одноклубник, Георгій Судаков, весь матч провів на лавці запасних.

Чемпіонат Португалії з футболу

31-й тур

Бенфіка – Морейренсе 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 2 Баррейро, 1:1 – 26 Травассос, 2:1 – 29 Ріос, 3:1 – 89 Іванович, 4:1 – 90+2 Іванович

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у попередньому турі Бенфіка обіграла Спортинг.