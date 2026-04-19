Бенфіка з Трубіним виграла дербі у Спортинга в чемпіонаті Португалії

Бенфіка у виїзному матчі обіграла Спортинг у межах 30 туру чемпіонату Португалії.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

"Орли" вийшли вперед на 27-й хвилині гри, коли Андреас Шельдеруп реалізував пенальті. Господарі відновили паритет завдяки голу Хідемаса Моріти у другій половині гри.

Перемогу команді Жозе Моурінью приніс Рафа Сілва, який на 90+3 хвилині гри увірвався у штрафну суперника та пробив повз голкіпера.

Український воротар Анатолій Трубін розпочав зустріч у стартовому складі та зміг на старті матчу відбити пенальті від Луїса Суареса. Георгій Судаков черговий поєдинок провів на лаві запасних.

Чемпіонат Португалії

30 тур, 19 квітня

Спортинг – Бенфіка 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Шельдеруп, 1:1 – 72 Моріта, 1:2 – 90+3 Рафа Сілва

Напередодні повідомлялося, що український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков вже влітку може покинути лісабонський клуб.