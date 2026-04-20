Моурінью пояснив, чому вкотре не випустив на поле Судакова

Наставник Бенфіки Жозе Моурінью висловився про перемогу своєї команди над Спортингом (2:1) у центральному матчі 30 туру чемпіонату Португалії.

Його слова передає A Bola.

Тренер "орлів" серед іншого пояснив, чому півзахисник збірної України Георгій Судаков залишився на лаві запасних, де й провів усю гру. "Особливий" заявив, що йому були потрібні якості від півзахисників, яких не має уродженець Луганщини.

"Є дві різні речі: високий пресинг і гра біля власних воріт. За низького блоку ми хотіли за допомогою Ріоса й Аурснеса контролювати гру між лініями, коли з'являлися гравці суперника. Спортинг має чотири, п'ять, шість гравців, які атакують з глибини поля, і я хотів, щоб наші півзахисники контролювали ці забіги за спину. Для цього мені потрібен був півзахисник, який повинен перекривати центральну зону, щоб при низькому блоці ми завжди були компактні в цій зоні. Рафа Сілва та Георгій Судаков ніколи цього не роблять від природи. Вони обидва високо пресингують, але при цьому не контролюють те, що знаходиться за спиною", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що у трьох квітневих матчах Судаков лише одного разу виходив на поле. Він зіграв 21 хвилину проти Каса Піа.

Загалом у нинішній кампанії Георгій провів 36 поєдинків у складі "орлів". У них він забив чотири голи та віддав п'ять асистів.