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Реал викупив Моурінью у Бенфіки

Володимир Слюсарь — 10 червня 2026, 00:51
Реал викупив Моурінью у Бенфіки
Жозе Моурінью
Getty Images

Мадридський Реал викупив контракт Жозе Моурінью у Бенфіки.

Про це повідомила пресслужба португального клубу.

Португальський фахівець дав свою згоду на трансфер після того, як іспанський клуб офіційно оформив подав запит на викуп за 15 мільйонів євро відступних.

Новим головним тренером Бенфіки став Марку Сілва. Його контракт розрахований на наступний сезон із можливістю продовження ще на один.

Нагадаємо, що Реал підтвердив відхід головного тренера Альваро Арбелоа.

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