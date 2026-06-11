Лідер збірної України отримав особливий подарунок від NAVI перед головним турніром року
Голкіпер збірної України та португальської Бенфіки несподівано засвітив свою симпатію до кіберспорту та підтримав одну з найвідоміших українських команд світу.
Напередодні старту IEM Cologne Major 2026 воротар отримав особливий подарунок від NAVI — легендарної організації "Народжені перемагати".
У своїх соцмережах Трубін показав іменну джерсі NAVI зі своїм прізвищем, а також набір тематичних стікерів, присвячених команді.
Футболіст не приховував емоцій від такого сюрпризу.
"Оновив комплект. Дякую, NAVI. З нетерпінням чекаю на мейджор", — написав воротар.
Для NAVI цьогорічний мейджор стане одним із головних викликів сезону. Уже 11 червня команда розпочне боротьбу за один із найпрестижніших трофеїв у світі Counter-Strike 2.
Нагадаємо, Трубін є затятим фанатом гри, і любить пограти на вихідних у шутер разом зі своїми друзями.