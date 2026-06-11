Лідер збірної України отримав особливий подарунок від NAVI перед головним турніром року

Голкіпер збірної України та португальської Бенфіки несподівано засвітив свою симпатію до кіберспорту та підтримав одну з найвідоміших українських команд світу.

Напередодні старту IEM Cologne Major 2026 воротар отримав особливий подарунок від NAVI — легендарної організації "Народжені перемагати".

У своїх соцмережах Трубін показав іменну джерсі NAVI зі своїм прізвищем, а також набір тематичних стікерів, присвячених команді.

Футболіст не приховував емоцій від такого сюрпризу.

"Оновив комплект. Дякую, NAVI. З нетерпінням чекаю на мейджор", — написав воротар.

Для NAVI цьогорічний мейджор стане одним із головних викликів сезону. Уже 11 червня команда розпочне боротьбу за один із найпрестижніших трофеїв у світі Counter-Strike 2.

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Нагадаємо, Трубін є затятим фанатом гри, і любить пограти на вихідних у шутер разом зі своїми друзями.