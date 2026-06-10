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Судаков і Трубін дізнались ім'я нового тренера в Бенфіці

Денис Іваненко — 10 червня 2026, 10:35
Судаков і Трубін дізнались ім'я нового тренера в Бенфіці
Марку Сілва
Getty Images

Бенфіка оголосила про призначення на посаду нового головного тренера Марку Сілви.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Португальський спеціаліст останні п'ять років очолював лондонський Фулгем. Він підписав контракт із лісабонським клубом на два сезони з опцією продовження ще на одну кампанію.

Сілва змінив на цій посаді Жозе Моурінью. "Особливий" повертається в мадридський Реал, який заплатив компенсацію Бенфіці в розмірі 15 мільйонів євро.

Зазначимо, шо в сезоні-2025/26 "орли" не здобули жодного трофея. В чемпіонаті Португалії вони фінішували на третьому місці, хоча завершили його без поразок.

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