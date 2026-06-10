Моурінью: За короткий термін ми створили міцний зв’язок із гравцями Бенфіки

Португальський фахівець Жозе Моурінью прокоментував свій відхід з посади головного тренера Бенфіки.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Дякую президенту Рую Кошті за надану мені можливість працювати в Бенфіці. Представляти цей клуб було честю та привілеєм. Я також висловлюю вдячність усім співробітникам Бенфіки за зразковий професіоналізм, відданість справі та компетентність.

Щиро вдячний гравцям, з якими мав задоволення працювати, та бажаю їм найбільших особистих та професійних успіхів. Я впевнений, що в короткий термін ми створили міцний зв'язок: мій гравець одного разу – мій гравець назавжди", – написав тренер.