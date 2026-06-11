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Клуб АПЛ націлився на Трубіна – журналіст

Софія Кулай — 11 червня 2026, 07:00
Клуб АПЛ націлився на Трубіна – журналіст
Анатолій Трубін
Getty Images

Англійська Астон Вілла зацікавилася українським голкіпером лісабонської Бенфіки Анатолієм Трубіни.

Про це повідомив журналіст TNT Sports Сем Коен.

Останні тижні представники "віллани" активно стежили за 24-річним воротарем збірної України. Клуб із АПЛ може підсилити голкіперську позицію вже у найближче літнє трансферне вікно 2026. 

Нагадаємо, що Трубін перебрався до Бенфіки у серпні 2023-го. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.

Контракт Анатолія з португальським грандом розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що англійський Тоттенгем серйозно розглядає придбання українського воротаря Бенфіки.

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