Клуб АПЛ націлився на Трубіна – журналіст
Анатолій Трубін
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Англійська Астон Вілла зацікавилася українським голкіпером лісабонської Бенфіки Анатолієм Трубіни.
Про це повідомив журналіст TNT Sports Сем Коен.
Останні тижні представники "віллани" активно стежили за 24-річним воротарем збірної України. Клуб із АПЛ може підсилити голкіперську позицію вже у найближче літнє трансферне вікно 2026.
Нагадаємо, що Трубін перебрався до Бенфіки у серпні 2023-го. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.
Контракт Анатолія з португальським грандом розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що англійський Тоттенгем серйозно розглядає придбання українського воротаря Бенфіки.