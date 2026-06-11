Клуб АПЛ націлився на Трубіна – журналіст

Англійська Астон Вілла зацікавилася українським голкіпером лісабонської Бенфіки Анатолієм Трубіни.

Про це повідомив журналіст TNT Sports Сем Коен.

Останні тижні представники "віллани" активно стежили за 24-річним воротарем збірної України. Клуб із АПЛ може підсилити голкіперську позицію вже у найближче літнє трансферне вікно 2026.

Нагадаємо, що Трубін перебрався до Бенфіки у серпні 2023-го. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.

Контракт Анатолія з португальським грандом розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що англійський Тоттенгем серйозно розглядає придбання українського воротаря Бенфіки.