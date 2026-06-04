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Моурінью стверджує, що відео з ним у футболці Реала було створене за допомогою ШІ

Олег Дідух — 4 червня 2026, 14:18
Моурінью стверджує, що відео з ним у футболці Реала було створене за допомогою ШІ

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью запевнив керівництво португальського клубу, що не знімався рекламному ролику кандидата в президенти Реала Флорентіно Переса.

Про це повідомляє Record.

Напередодні Перес підтвердив, що у разі перемоги на виборах президента Реала призначить Моурінью головним тренером. У соцмережах було поширене відео з Моурінью у футболці Реала. Його можна розцінювати як порушення контрактних зобов'язань тренера перед Бенфікою, оскільки його контракт із лісабонським клубом досі чинний.

Проте Моурінью подзвонив представникам Бенфіки та повідомив, що не знімався у промо-ролику Переса, а відео було згенероване за допомогою штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося про те, що Моурінью уже визначився зі списком гравців Реала, на яких не розраховує.

Бенфіка Реал Мадрид Флорентіно Перес Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

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