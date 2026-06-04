Моурінью стверджує, що відео з ним у футболці Реала було створене за допомогою ШІ

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью запевнив керівництво португальського клубу, що не знімався рекламному ролику кандидата в президенти Реала Флорентіно Переса.

Про це повідомляє Record.

Напередодні Перес підтвердив, що у разі перемоги на виборах президента Реала призначить Моурінью головним тренером. У соцмережах було поширене відео з Моурінью у футболці Реала. Його можна розцінювати як порушення контрактних зобов'язань тренера перед Бенфікою, оскільки його контракт із лісабонським клубом досі чинний.

Проте Моурінью подзвонив представникам Бенфіки та повідомив, що не знімався у промо-ролику Переса, а відео було згенероване за допомогою штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося про те, що Моурінью уже визначився зі списком гравців Реала, на яких не розраховує.