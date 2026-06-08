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Легендарний захисник може увійти у тренерський штаб Моурінью в Реалі

Олександр Булава — 8 червня 2026, 16:20
Легендарний захисник може увійти у тренерський штаб Моурінью в Реалі
Пепе
Getty Images

Колишній захисник Реала Пепе може стати асистентом Жозе Моурінью, який незабаром очолить мадридський клуб.

Про це повідомляє Sport.es.

Напередодні Флорентіно Перес був переобраний на посаду президента "вершкових". У передвиборчій програмі він пообіцяв повернути в клуб Жозе Моурінью.

Очікується, що із "особливим" до Мадрида вирушить легендарний Пепе. Проте знаменитий ексзахисник "вершкових" змінить амплуа – цього разу він з'явиться на "Сантьяго Бернабеу" вже як асистент головного тренера.

Пепе виступав за Реал у 2007 – 2017 роках, з мадридським клубом 43-річний португалець тричі вигравав Лігу чемпіонів. Професійну кар'єру португалець завершив влітку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Реал узгодив контракт із захисником Ліверпуля Ібраїмом Конате.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Пепе Реал Мадрид Жозе Моурінью

Пепе

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