Легендарний захисник може увійти у тренерський штаб Моурінью в Реалі

Колишній захисник Реала Пепе може стати асистентом Жозе Моурінью, який незабаром очолить мадридський клуб.

Про це повідомляє Sport.es.

Напередодні Флорентіно Перес був переобраний на посаду президента "вершкових". У передвиборчій програмі він пообіцяв повернути в клуб Жозе Моурінью.

Очікується, що із "особливим" до Мадрида вирушить легендарний Пепе. Проте знаменитий ексзахисник "вершкових" змінить амплуа – цього разу він з'явиться на "Сантьяго Бернабеу" вже як асистент головного тренера.

Пепе виступав за Реал у 2007 – 2017 роках, з мадридським клубом 43-річний португалець тричі вигравав Лігу чемпіонів. Професійну кар'єру португалець завершив влітку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Реал узгодив контракт із захисником Ліверпуля Ібраїмом Конате.