Бенфіка назвала клубу АПЛ ціну, за яку готова продати Трубіна

Тоттенгем серйозно цікавиться у можливості підписання українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє Tottenham Transfer News.

За інформацією видання, Бенфіка не виключає можливості продажу воротаря до представника АПЛ, але якщо надійде пропозиція не менше 40 мільйонів євро.

24-річний футболіст має чинний контракт із "орлами" до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Трубін виступає за Бенфіку з літа 2023-го. Від моменту переходу провів у футболці португальського гранда 149 поєдинків, у яких пропустив 144 голи та відіграв 59 ігор на нуль.

У сезоні-2025/26 українець взяв участь у 50 матчах в усіх турнірах (21 "суха" зустріч та 43 пропущені м'ячі).

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем підпише колишнього конкурента Іллі Забарного по Борнмуту.