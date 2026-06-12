Барселона вимагає від президента Реала спростувань під загрозою суду

Барселона висунула досудову претензію президенту мадридського Реала Флорентіно Пересу через його звинувачення проти каталонського клубу.

Про це повідомляється на сайті "синьо-гранатових".

"ФК Барселона повідомляє, що сьогодні було подано обов'язкову заяву про примирення, необхідну перед подачею кримінальної скарги щодо злочину наклепу відповідно до статті 205 Кримінального кодексу, проти президента Реала пана Флорентіно Переса у зв'язку з заявами, зробленими ним на пресконференції 12 травня та в інтерв'ю одному із ЗМІ наступного дня. Метою цієї заяви є те, щоб пан Перес відкликав певні заяви, які він зробив, знаючи про їхню неправдивість, і які є наклепницькими та образливими для іміджу та репутації Клубу. У разі, якщо ця заява не буде належним чином розглянута, ФК Барселона подасть відповідну кримінальну скаргу".

Раніше Перес заявив, що не хоче мати ніяких стосунків з "блаугранас" та звинуватив каталонський клуб у тому, що він вкрав у Реала сім чемпіонських титулів (про це інформує Mundo Deportivo).

Президент "вершкових" розповідав, що Барселона здобула ці трофеї через суддівські махінації, які стосувалися "Справи Негрейри". Пізніше мадридський Реал офіційно звернувся до УЄФА з вимогою позбавити Барселону здобутих титулів у зв'язку з цією справою.

Зауважимо, що "Справа Негрейри" стосується скандалу в іспанському футболі, коли Барселону звинуватили у виплатах значних сум грошей колишньому віцепрезиденту суддівського комітету Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

За інформацією, яка стала відомою у 2023 році, ці виплати відбувалися протягом багатьох років, починаючи з 2001 року.

Каталонці могли намагатися вплинути на суддівство у своїх матчах через ці виплати, хоча клуб стверджує, що гроші були виплачені за консультаційні послуги.

Напередодні Флорентіно Перес був переобраний на посаду президента мадридського Реала. Його перемога на виборах була підтверджена в ніч із 7 на 8 червня. Тепер він обійматиме цю посаду щонайменше до 2029 року.