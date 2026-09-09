Сильні команди знаходять прогалини в нашій обороні: Беллінгем – про перемогу Реала над Інтером

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем розповів, що Інтер створив труднощі його команді під час матчу 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Його цитує сайт "вершкових".

За його словами, найбільшу гостроту створював "Королівський клуб", коли вибігав у контратаки, взявши під контроль м'яч. На думку Джуда, іспанський гранд міг завершувати поєдинок із комфортнішим переможним рахунком, аніж 2:1.

"Ми могли завершити матч із більш комфортним рахунком. У нас були моменти, зокрема й у мене. Але в Лізі чемпіонів завжди будуть складні відрізки", – заявив Беллінгем.

Окремо англійський півзахисник зупинився на роботі команди Жозе Моурінью в обороні.

"Ми пропустили лише один гол, а захисники зіграли чудово. Але сильні команди знаходять прогалини в нашій обороні. Куртуа був неймовірним. Не все було погано, але нам ще є над чим працювати. Найважливіше – три очки", – наголосив Джуд.

Нагадаємо, що протягом поєдинку Беллінгем змарнував кілька моментів. Загалом у новому сезоні-2026/27 23-річний англієць вже відзначився 2 голами та 3 асистами у 5-ти іграх в усіх турнірах за Реал.

Раніше своїми думками після матчу поділилися головні наставники команд Жозе Моурінью та Крістіан Ківу. Тренер Інтера переконаний, що його підопічні не заслуговували на виїзну поразку. Також зустріч прокоментував перший номер мадридців Тібо Куртуа.

У наступному турі ЛЧ мадридський колектив гостюватиме на полі римської Роми (14 жовтня о 22:00 за київським часом), тоді як команда Ківу зіграє вдома проти бельгійського Брюгге (13 жовтня о 22:00).