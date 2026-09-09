Рахунок запросто міг бути 7:6: Моурінью назвав божевільним матч Реал – Інтер у Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью вважає, що поєдинок 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27 проти міланського Інтера був божевільним.

Його слова наводить УЄФА.

Португальський спеціаліст додав, що протистояння могло легко закінчитися із хокейним чи тенісним рахунком, а не 2:1 на табло на користь його підопічних. "Особливий" розповів про проблеми у півзахисті його команди, яка вже наприкінці першого тайму могла майже "закривати" усі питання щодо переможця зустрічі.

"Вважаю за краще назвати цей матч божевільним. Коли гра нудна, звучить багато критики, але сьогодні це було якесь божевілля. Рахунок запросто міг бути 7:6. У нас був ослаблений півзахист. Інтер почав рано робити заміни, а я мав не так багато опцій у півзахисті. Я робив заміни, коли бачив, що гравцям вже дуже важко. Але, гадаю, вони зробили хорошу роботу. Це все точно не було нудним! На останній хвилині першого тайму ми могли робити рахунок 3:0. Але хочу віддати належне своїм гравцям. Пресинг – це те, що ти відпрацьовуєш на тренуваннях. І гол Вальверде – це результат важкої роботи", – сказав Жозе.

Наставник "вершкових" переконаний, що гра не була під контролем суперника, хоча Тібо Куртуа чимало рятував свою команду від пропущених голів.

Окремо Моурінью оцінив виступ Вінісіуса Жуніора, який покинув поле на 87-й хвилині без результативних дій.

"Він багато працював на полі, неймовірно багато. Ми всі знаємо, і він сам знає, що він поки що недостатньо гострий. Він ще не той самий Вінісіус. Але він багато працює, і всі, хто старанно працює, заслуговує на повагу", – відповів португалець.

Нагадаємо, що перша половина зустрічі закінчилася з рахунком 2:0 на користь іспанського гранда. Голи у ворота Хосепа Мартінеса забивали Кіліан Мбаппе та Федеріко Вальверде, який скористався грубим фейлом воротаря "нерадзуррі".

У другій 45-хвилинці Карлос Аугусто скоротив відставання гостей до мінімуму, якого не вистачило Інтеру, аби вивезти із Мадрида бодай один бал.

Також своїми думками після поєдинку поділився головний тренер міланського клубу Крістіан Ківу.

Додамо, що Реал в 11-те переміг Інтер, тоді як на рахунку "нерадзуррі" 7 звитяг. Ще 2 матчі закінчилися мировими.