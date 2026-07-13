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Лідер збірної Англії зізнався, хто вберіг його від фатальної помилки у чвертьфіналі ЧС-2026

Софія Кулай — 13 липня 2026, 06:48
Лідер збірної Англії зізнався, хто вберіг його від фатальної помилки у чвертьфіналі ЧС-2026
Джуд Беллінгем
Getty Images

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем розповів, яку настанову отримав від мами перед чвертьфіналом ЧС-2026 проти Норвегії.

Його слова наводить ESPN.

Лідер мадридського Реала "висів" на жовтій картці, якби у поєдинку проти норвежців Джуд отримав попередження, то б пропустив півфінал світової першості.

"Моя мама весь тиждень казала мені стежити за своєю мовою, за підкатами, за виразом обличчя, за емоціями. Тож, так, вона весь тиждень нагадувала мені бути обережним, щоб не отримати ту жовту картку.

І, якщо чесно, коли граєш правильно... Також варто віддати належне арбітру Клеману Тюрпену – він був на висоті. Він дозволяв спілкуватися з ним у шанобливій манері. Багато суддів цього не дозволяють. Тож, коли я знаходжу правильний баланс і маю арбітра, який готовий вислухати, усе стає набагато простіше. Це був напружений футбольний матч, і, на щастя, ми його пройшли", – сказав Беллінгем.

Раніше Джуд відреагував на критику зі сторони головного тренера Англії Томаса Тухеля. Після гри з "вікінгами" наставник заявив, що, попри фантастичний результат, він не задоволений грою своїх підопічних і їм насправді пощастило виграти.

Нагадаємо, що англійська збірна вибила Норвегію завдяки дублю якраз Беллінгема (2:1). В 1/2 фіналу чемпіонату світу команда "трьох левів" зіграє проти Аргентини,  яка лише за підсумками додаткових таймів пройшла Швейцарію (3:1).

Півфінал Англія – Аргентина відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

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