Гра була надто хаотичною: Куртуа проаналізував перемогу Реала над Інтером в ЛЧ

Перший номер мадридського Реала Тібо Куртуа відзначив рівень Інтера, якого його команда переграла у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Його цитує УЄФА.

Бельгійський голкіпер розповів, що "вершкові" зіграли проти дуже сильного суперника, який є одним із найкращих у Європі. Куртуа, як і головний тренер іспанського гранда Жозе Моурінью, заявив, що протистояння могло закінчитися із більшим рахунком, аніж 2:1 на користь його команди.

"Матч міг закінчитися і з рахунком 4:4. Ми скористалися їхніми помилками, а вони не могли забити до кінця. Натомість ми могли зняти всі питання ще раніше. Думаю, у нас було більше проблем у півзахисті, ніж у обороні. Суперник не створював явних моментів, але ми не могли налагодити контроль над м'ячем. Можливо, краще було б адресувати м'яч назад, щоби потримати його довше. Гра була надто хаотичною. Ми мали перемагати Бетіс, але нам не вистачало останнього дотику. Те саме частково сталося і сьогодні (8 вересня – прим. ред.). Ми вичавлювали максимум помилок суперника, але не реалізовували моменти, створені з гри. Так само було і з Бетісом", – сказав Тібо.

Нагадаємо, що Реал мінімально програв Бетісу (0:1) у 4-му турі Ла Ліги-2026/27.

Раніше своїми думками після матчу поділилися головні наставники Жозе Моурінью та Крістіан Ківу. Тренер Інтера переконаний, що його підопічні не заслуговували на виїзну поразку.

У наступному турі ЛЧ мадридський колектив гостюватиме на полі римської Роми (14 жовтня о 22:00 за київським часом), тоді як команда Ківу зіграє вдома проти бельгійського Брюгге (13 жовтня о 22:00).

Додамо, що Реал в 11-те переміг Інтер, тоді як на рахунку "нерадзуррі" 7 звитяг. Ще 2 матчі закінчилися внічию.