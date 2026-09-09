Вирушили додому із незаслуженою поразкою: тренер Інтера оцінив результат матчу проти Реала в ЛЧ

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу розповів, що у матчі 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти мадридського Реала побачив на футбольному полі команду з характером.

Його цитує УЄФА.

Наставник "нерадзуррі" запевнив, що його підопічні не приїхали у Мадрид, аби зіграти навмання. Ківу залишився задоволений виступом своєї команди, попри поразку з рахунком 1:2.

"Сьогодні (8 вересня – прим. ред.) я побачив команду із характером. Ми будуємо щось важливе. Ні я, ні команда не планували приїхати сюди, щоб зіграти навмання. Думаю, ми часто доходили до штрафного майданчика Реала. Знаю, кажуть, що суть матчів – це гольові моменти та голи. Але мені сподобалося саме те, як моя команда тут зіграла. На цій стадії турніру ми маємо ще 7 матчів. Хотіли набрати три очки вже тут, але вирушили додому із незаслуженою поразкою. Але ж ми бійці. Ми хочемо рости. Ми високо мітимо. Намагатимемося додавати", – сказав Ківу.

Коуч італійського гранда окремо оцінив гру свого голкіпера Хосепа Мартінеса, який подарував другий гол супернику, а його помилкою на усі сто відсотків скористався капітан "вершкових" Федеріко Вальверде.

"Мені подобається, як наш воротар відреагував на другий гол. Після такого завжди непросто оговтатися, і думаю, що він справді на славу попрацював. Тепер ми всі повинні зберегти цей настрій та вміння справлятися з труднощами", – відповів тренер "нерадзуррі".

Нагадаємо, що Реал вже у першому таймі створив собі комфортну перевагу у вигляді двох голів. Їх авторами стали Кіліан Мбаппе та Вальверде. Натомість Інтер відповів результативним ударом Карлоса Аугусто, який забив з-під Дензела Дюмфріса.

У наступному турі ЛЧ мадридський колектив гостюватиме на полі римської Роми (14 жовтня о 22:00 за київським часом), тоді як команда Ківу зіграє вдома проти бельгійського Брюгге (13 жовтня о 22:00).

У середу, 9 вересня, відбудуться ще 6 ігор 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27. Серед них виділяються протистояння Ліверпуль – Атлетико Мадрид та Наполі – Арсенал. Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00.