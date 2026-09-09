Капітан Інтера висловився про поразку від Реала, розкривши завдання на Лігу чемпіонів

Капітан Інтера Лаутаро Мартінес розповів, що його команда приїхала на матч 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти мадридського Реала із характером та великим завзяттям.

Його цитує УЄФА.

За словами аргентинського нападника, міланський клуб показав, що може грати на дуже високому рівні.

"Реал намагатиметься виграти Лігу чемпіонів, але до того ж прагнемо і ми. Це наше завдання. Коли уявляєш кольори цього клубу, то думаєш про перемогу в кожному турнірі. Ми залишаємося із високо піднятими головами, оскільки зіграли дуже добре проти дуже сильного суперника. Куртуа – один із найкращих воротарів у світі, але й нам самим треба додавати у грі біля чужих воріт. Потрібно працювати над деталями. Позаду лише перша гра, а попереду довгий шлях. Треба перемагати у наступному матчі", – сказав Лаутаро.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився домашньою перемогою Реала над Інтером з рахунком 2:1.

Раніше своїми думками після матчу поділилися головні наставники команд Жозе Моурінью та Крістіан Ківу. Тренер Інтера переконаний, що його підопічні не заслуговували на виїзну поразку.

У наступному турі ЛЧ мадридський колектив гостюватиме на полі римської Роми (14 жовтня о 22:00 за київським часом), тоді як команда Ківу зіграє вдома проти бельгійського Брюгге (13 жовтня о 22:00).