Він не знає, як грати проти Голанда: Беллінгем відповів на критику Тухеля щодо виступу Англії в 1/4 фіналу ЧС-2026 з Норвегією

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем відповів на критику гри команди у матчі чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 проти Норвегії від свого головного тренера Томаса Тухеля.

Його слова передає The Guardian.

"Можливо, він не знає, як це – грати в таких умовах проти Ерлінга Голанда, Мартіна Едегора, Антоніо Нуси, Александера Серлота. Це не та команда, проти якої легко грати. Тож, гадаю, ми намагалися створити позитивну атмосферу. Неможливо вигравати кожен матч, просто розігруючи м'яч і роблячи тисячі пасів. Іноді доводиться вигравати "брудними" методами, і сьогодні ввечері ми знову це зробили".

А коли журналісти запитали 23-річного хавбека про твердження Тухеля, що "Трьом Левам" просто пощастило у цьому поєдинку, Беллінгем відмовився відповідати, сказавши "Без коментарів".

Додамо, що головний тренер збірної Англії Томас Тухель після гри з "Вікінгами" заявив, що, попри фантастичний результат, він не задоволений грою своїх підопічних, і їм насправді пощастило виграти.

Нагадаємо, що "Три Леви" завдяки дублю Джуда Беллінгема зуміли здобути перемогу над Норвегією (2:1) на шляху до півфіналу цьогорічної світової першості, де на англійців очікує протистояння з Аргентиною, яка пройшла Швейцарію (3:1).

Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.