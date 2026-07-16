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Ми можемо винести з цього багато досвіду: Беллінгем – про поразку збірної Англії у півфіналі ЧС-2026

Денис Іваненко — 16 липня 2026, 15:15
Ми можемо винести з цього багато досвіду: Беллінгем – про поразку збірної Англії у півфіналі ЧС-2026
Джуд Беллінгем
Getty Images

Лідер збірної Англії Джуд Беллінгем висловився про поразку від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Goal.

Півзахисник залишився дуже розчарований результатом. Він заявив, що команду боролась до останнього, але цього виявилось недостатньо для успіху.

"Думаю, ми можемо винести з цього багато досвіду, але це дуже боляче. Я хотів бути частиною збірної Англії, яка нарешті змогла б це зробити та довести справу до кінця.

А зараз я стою тут і кажу вболівальникам те саме, що вони чують уже багато років. Це справді дуже боляче. Хотів би подарувати ще одну або дві перемоги, але зараз у мене в голові все змішалося через розчарування, тому вибачте", – сказав Беллінгем.

Зазначимо, що збірна Англії вела в рахунку до 85-ї хвилини. Після цього Ліонель Мессі віддав два асисти, завдяки яким "альбіселесте" пробились у фінал Мундіалю-2026.

За цей матч шквал критики отримав Томас Тухель. Зокрема, наставнику "трьох левів" дісталось від Джеймі Карррагера.

Нагадаємо, що Англія ще проведе поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу. Матч із Францією відбудеться 19 липня та розпочнеться опівночі.

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