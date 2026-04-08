Захисник Баварії – про звитягу над Реалом: Ми створили для себе хорошу позицію перед грою-відповіддю

Центральний захисник Баварії Джонатан Та висловився про виїзну перемогу над мадридським Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:2).

Його цитує сайт мюнхенського клубу.

Оборонець відзначив, що команда виконала нелегке завдання – тріумфувати на "Сантьяго Бернабеу". Водночас, за його словами, футболіст німецького гранда чудово розуміють, що ще попереду у них є матч-відповідь у Мюнхені (15 квітня 22:00 за київським часом).

Ми підготували все, щоб показати хорошу гру в Мюнхені, і зробимо все, щоб пройти далі. Ми також дуже задоволені тим, як виступили тут – з великою мужністю та впевненістю. Могли б забити ще один-два голи. Ми створили для себе хорошу позицію перед грою-відповіддю. Зрештою, головне – нав'язати свою гру, що нам вдалося у певні моменти сьогодні. Також треба поважати суперників – вони можуть створювати небезпечні моменти, але ми добре спрацювали і там, тому що оборонялися як єдина команда", – заявив Та.

30-річний німецький гравець окремо прокоментував вражаючий перформанс 40-річного Мануеля Ноєра.

"Ми вдячні йому в кожному матчі. У нього особлива аура, також завдяки сейвам, які він регулярно робить. Не можна це сприймати як належне, але для нього це нормально", – відповів центрбеку Баварії.

