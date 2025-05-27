Баварія виплатить Баєру компенсацію за участь Та у клубному чемпіонаті світу

Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та завершує перехід у мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Трансфер відбудеться на правах вільного агента. Гравець підпише контракт до літа 2029 року. Його зарплата складатиме 12 мільйонів євро на сезон без урахування податків.

Оскільки чинний контракт оборонця завершується 30 червня, тому Баварія виплатить Баєру компенсацію у розмірі 1 млн євро, щоб гравець зміг взяти участь на клубному чемпіонаті світу, який з 14 червня до 13 липня пройде у США.

У поточному сезоні Джонатан зіграв у 49 матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах, забивши 4 голи віддавши 1 асист.

Раніше повідомлялося, що гравець має домовленість з Барселоною.

Також напередодні стало відомо, що лідер Баєва Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль.