Баварія переграла Реал із Луніним, Арсенал вирвав перемогу над Спортингом в перших матчах 1/4 фіналу ЛЧ

У вівторок, 7 квітня, відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів поточного сезону-2025/26.

Поєдинок між Реалом та Баварією розпочався з обміну небезпечними моментами. Спочатку мюнхенці створили кілька гострих ситуацій біля воріт Андрія Луніна: вже на першій хвилині Лаймер небезпечно пробивав з лінії штрафного, а згодом Упамекано ледь не забив з двох метрів.

Проте згодом і "вершкові" змусили Мануеля Ноєра демонструвати свою майстерність, зокрема після виходу Мбаппе на ударну позицію та гострих випадів Вінісіуса Жуніора. Але вже на 41-й хвилині рахунок відкрив Луїс Діас, який вдало замкнув передачу Сержа Гнабрі.

Другий тайм розпочався для Реала вкрай невдало: вже на 22-й секунді Гаррі Кейн збільшив перевагу "червоних", скориставшись точним пасом від Майкла Олісе. Мадридці кинулися відіграватися і мали кілька хороших нагод, але ні Вінісіус, який не влучив у площину після помилки Упамекано, ні Мбаппе не змогли переграти надійного Ноєра.

Втім, на 74-й хвилині старання господарів принесли результат – Мбаппе таки знайшов шлях до воріт після передачі Трента Александера-Арнольда, подарувавши інтригу на кінцівку зустрічі, але свисток рефері оголосив про перемогу мюнхенців.

Андрій Лунін, який обороняв ворота мадридців весь матч, отримав від аналітичного порталу Sofascore найвищу оцінку у складі своєї команди – 8.0. Уродженець Берестину здійснив 5 сейвів та віддав 27 передач з точністю 81%.

У паралельному поєдинку Арсенал довгий час не міг зламати опір Спортинга, а гол лондонців після перерви арбітр скасував через офсайд. Проте у компенсований Гаверц відгукнувся на передачу Мартінеллі та вирвав для команди перемогу.

Ліга чемпіонів-2025/26, 1/4 фіналу

перші матчі, 7 квітня

Реал Мадрид – Баварія Мюнхен 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Діас, 0:2 – 46 Кейн, 1:2 – 74 Мбаппе

Спортинг – Арсенал 0:1

Гол: 0:1 – 90+1 Гаверц

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру мадридці здолали Манчестер Сіті з загальним рахунком 5:1. Мюнхенці ж не залишили жодних шансів Аталанті, декласувавши італійців 6:1 на виїзді та 4:1 вдома.