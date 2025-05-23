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Лідер захисту Баєра погодив умови особистого контракту з Баварією

Олексій Мурзак — 23 травня 2025, 22:24
Лідер захисту Баєра погодив умови особистого контракту з Баварією
Джонатан Та
Getty Images

Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та погодив умови контракту з мюнхенською Баварією.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, Баєр вже був проінформований про домовленість гравця з мюнхенським грандом.

Тепер "фармацевти" очікують на контакт від Баварії для обговорення суми трансферу, щоб Та міг приєднатися до нової команди вже на клубному чемпіонаті світу.

У поточному сезоні Джонатан зіграв у 49 матчах за Баєр у всіх турнірах, забивши 4 года віддавши 1 асист.

Раніше повідомлялося, що гравець має домовленість з Барселоною.

Також напередодні стало відомо, що лідер Баєва Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Футбольні трансфери Баєр Леверкузен Джонатан Та

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