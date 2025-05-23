Лідер захисту Баєра погодив умови особистого контракту з Баварією
Джонатан Та
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Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та погодив умови контракту з мюнхенською Баварією.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, Баєр вже був проінформований про домовленість гравця з мюнхенським грандом.
Тепер "фармацевти" очікують на контакт від Баварії для обговорення суми трансферу, щоб Та міг приєднатися до нової команди вже на клубному чемпіонаті світу.
У поточному сезоні Джонатан зіграв у 49 матчах за Баєр у всіх турнірах, забивши 4 года віддавши 1 асист.
Раніше повідомлялося, що гравець має домовленість з Барселоною.
Також напередодні стало відомо, що лідер Баєва Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль.