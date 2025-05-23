Лідер захисту Баєра погодив умови особистого контракту з Баварією

Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та погодив умови контракту з мюнхенською Баварією.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, Баєр вже був проінформований про домовленість гравця з мюнхенським грандом.

🚨❤️🤍 EXCLUSIVE: Jonathan Tah to Bayern, here we go!



The German defender has agreed deal, Bayer Leverkusen confirm they have been informed.



Bayer Leverkusen now wait for Bayern to make contact to discuss fee for Tah to be at the FIFA Club World Cup.



New defender for Bayern 🇩🇪 pic.twitter.com/JOTlXf0i4x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2025

Тепер "фармацевти" очікують на контакт від Баварії для обговорення суми трансферу, щоб Та міг приєднатися до нової команди вже на клубному чемпіонаті світу.

У поточному сезоні Джонатан зіграв у 49 матчах за Баєр у всіх турнірах, забивши 4 года віддавши 1 асист.

Раніше повідомлялося, що гравець має домовленість з Барселоною.

Також напередодні стало відомо, що лідер Баєва Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль.