Компані – про звитягу Баварії над Реалом: Будь-яка перемога на "Бернабеу" – це хороший результат

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані залишився задоволеним переможним результатом своєї команди у першій чвертьфінальній зустрічі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (1:2).

Його цитує Marсa.

Він відзначив суперника, який неймовірно небезпечний на футбольному полі та має шалену якість виконавців. Компані додав, що його команда спробує оформити другу поспіль звитягу над іспанським грандом вже у матчі-відповіді, адже ця серія ще не завершена.

"Будь-яка перемога на "Бернабеу" – це хороший результат. Можемо від цього відштовхуватися – наступний матч буде вдома. Фрагментами суперники були неймовірно небезпечні – тільки подивіться на рівень майстерності. Але й ми грали так само гостро. Тепер наша мета – повернутися і перемогти вдома", – сказав коуч мюнхенців.

Відзначимо, що воротар Баварії Мануель Ноєр став найкращим гравцем протистояння. Також повний матч відіграв український воротар Андрій Лунін відреагував на поразку Реала.

Друга зустріч Баварія – Реал відбудеться 15 квітня о 22:00 (за київським часом).