Баварія оголосила про підписання захисника Баєра
Джонатан Та
Баварія
Баварія оголосила про підписання захисника Баєра Джонатана Та.
Про це повідомила пресслужба мюнхенського клубу.
Трансфер відбувся на правах вільного агента, а підписаний контракт розраховано до літа 2029 року. Центрбек носитиме футболку із номером 4 на спині.
Раніше німецькі ЗМІ писали, що через різницю між завершенням контракту та початком клубного чемпіонату світу, Баєр отримає компенсацію за свого гравця в 1 мільйон євро.
У поточному сезоні Джонатан зіграв у 49 матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах, забивши 4 голи віддавши 1 асист.
Також напередодні стало відомо, що лідер Баєва Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль.