Баварія оголосила про підписання захисника Баєра Джонатана Та.

Про це повідомила пресслужба мюнхенського клубу.

Трансфер відбувся на правах вільного агента, а підписаний контракт розраховано до літа 2029 року. Центрбек носитиме футболку із номером 4 на спині.

Fresh look for a new chapter. 🔥#ServusJona pic.twitter.com/KjEFS5VR6G — FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2025

Раніше німецькі ЗМІ писали, що через різницю між завершенням контракту та початком клубного чемпіонату світу, Баєр отримає компенсацію за свого гравця в 1 мільйон євро.

У поточному сезоні Джонатан зіграв у 49 матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах, забивши 4 голи віддавши 1 асист.

Також напередодні стало відомо, що лідер Баєва Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль.