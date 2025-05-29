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Баварія оголосила про підписання захисника Баєра

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 10:11
Баварія оголосила про підписання захисника Баєра
Джонатан Та
Баварія

Баварія оголосила про підписання захисника Баєра Джонатана Та.

Про це повідомила пресслужба мюнхенського клубу.

Трансфер відбувся на правах вільного агента, а підписаний контракт розраховано до літа 2029 року. Центрбек носитиме футболку із номером 4 на спині.

Раніше німецькі ЗМІ писали, що через різницю між завершенням контракту та початком клубного чемпіонату світу, Баєр отримає компенсацію за свого гравця в 1 мільйон євро.

У поточному сезоні Джонатан зіграв у 49 матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах, забивши 4 голи віддавши 1 асист.

Також напередодні стало відомо, що лідер Баєва Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль.

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Джонатан Та

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