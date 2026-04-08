40-річний Ноєр став гравцем матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала за версією УЄФА
40-річний голкіпер Баварії Мануель Ноєр став гравцем матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (2:1 на користь "червоних") за версією УЄФА.
Про це повідомляє організація.
За гру він здійснив 9 сейвів, віддав 37 передач з точністю 65 відсотків, а показник голів, яким він запобіг, сягає 1.05 (за даними аналітичного порталу Sofascore).
Нагадаємо, голкіпер перейшов у Баварію влітку 2011 року з Шальке і є капітаном клубу з 2017 року. Він двічі вигравав потрійний трофей Бундесліги, Кубку Німеччини і Ліги чемпіонів (2013 і 2020), а також тріумфував у Клубному чемпіонаті світу ФІФА і Суперкубку УЄФА в обидва ці роки.
40-річний гравець 12 разів вигравав Бундеслігу, шість разів Кубок Німеччини й вісім разів Суперкубок.
У поточному сезоні Ноєр зіграв на клубному рівні 31 матчів у всіх турнірах, з яких 10 відіграв "на нуль" та пропустив загалом 30 забитих м'ячів.