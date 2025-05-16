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Баєр знайшов заміну своєму капітанові у команді, яка вилетіла з Бундесліги

Олексій Погорелов — 16 травня 2025, 10:43
Тім Ерманн
Тім Ерманн
IMAGO

Центрбек Бохума Тім Ерманн став головним кандидатом на те, щоб замінити Джонатана Та в Баєрі.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "фармацевти" досягли усної домовленості з 21-річним німцем. Проте клуби ще не узгодили умови трансферу захисника молодіжної збірної Німеччини.

Баєр продовжує вести переговори з Бохумом, який вилетів з Бундесліги за підсумками сезону-2024/25.

Очікується, що трансфер Ерманна буде завершений цього літа або, щонайпізніше, наступного року. Поточна тенденція полягає в тому, що це станеться цього року. Transfermarkt оцінює футболіста в 5 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Тім Ерманн взяв участь у 29 матчах Бохума в усіх турнірах, у яких він відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Джонатан Та залишить Баєр цього літа в статусі вільного агента. Капітан леверкузенського клубу відмовився продовжувати контракт з клубом.

При цьому чемпіон Німеччини 2024 року також втратить головного тренера в особі Хабі Алонсо.

Бохум Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Баєр Леверкузен Джонатан Та

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