Баєр вимагає у Баварії компенсацію за дострокове розірвання контракту з Та
Джонатан Та
Баварія
Баєр хоче отримати у Баварії компенсацію за дострокове розірвання контракту із захисником Джонатана Та.
Про це повідомляє Bild.
Напередодні Та підписав контракт з Баварією. Перехід відбувся на правах вільного агента.
Проте його контракт з "фармацевтами" чинний до 30 червня 2025. Через це він не зможе зіграти на клубному чемпіонаті світу, який пройде у США з 15 червня по 13 липня 2025 року. Т
Баєр вимагає за дострокове розірвання угоди від 2 до 4 млн євро компенсації.
У минулому сезоні Джонатан зіграв у 49 матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах, забивши 4 голи віддавши 1 асист.
Також напередодні стало відомо, що лідер Баєва Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль.