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Баєр вимагає у Баварії компенсацію за дострокове розірвання контракту з Та

Олександр Булава — 2 червня 2025, 22:52
Баєр вимагає у Баварії компенсацію за дострокове розірвання контракту з Та
Джонатан Та
Баварія

Баєр хоче отримати у Баварії компенсацію за дострокове розірвання контракту із захисником Джонатана Та.

Про це повідомляє Bild.

Напередодні Та підписав контракт з Баварією. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Проте його контракт з "фармацевтами" чинний до 30 червня 2025. Через це він не зможе зіграти на клубному чемпіонаті світу, який пройде у США з 15 червня по 13 липня 2025 року. Т

Баєр вимагає за дострокове розірвання угоди від 2 до 4 млн євро компенсації.

У минулому сезоні Джонатан зіграв у 49 матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах, забивши 4 голи віддавши 1 асист.

Також напередодні стало відомо, що лідер Баєва Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль.

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