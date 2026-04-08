Зрівнявся з Мессі: капітан Баварії встановив історичне досягнення у Лізі чемпіонів

40-річний капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр дістався показника Ліонеля Мессі за кількістю зіграних матчів у стартовому складі у рамках Ліги чемпіонів.

Про це інформує Opta.

Перша зустріч 1/4 фіналу ЛЧ проти мадридського Реала стала для німецького воротаря 136-ю.

Більшу кількість ігор у стартовому складі одного клубу у Лізі чемпіонів має лише колишній воротар Реала Ікер Касільяс, у якого на рахунку 149 поєдинків.

Відзначимо, що Ноєр став найкращим гравцем протистояння Реал – Баварія та зробив великий внесок у виїзну перемогу мюнхенського гранда з рахунком 2:1.

У поточному сезоні-2025/26 Мануеля вже взяв участь у 31-му матчі, у яких пропустив 30 голів та у 10 іграх відіграв на нуль.

Додамо, що друга зустріч Баварія – Реал відбудеться 15 квітня о 22:00 (за київським часом).

