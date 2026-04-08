Ексворотар збірної Іспанії назвав Луніна винним у поразці Реала у Лізі чемпіонів

Колишній воротар збірної Іспанії та мадридського Реала Пако Буйо негативно висловився про гру Андрія Луніна у матчі проти мюнхенської Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Defensa Central із посиланням на етер програми El Chiringuito Inside.

Він назвав українського голкіпера винним у поразці "вершкових" (1:2) у рамках першого чвертьфінального протистояння у Мадриді.

"Я не повинен цього говорити, але скажу. Щоразу, коли вони б'ють по наших воротах, це проблема. Йому не вистачає впевненості, він нервує", – заявив ексфутболіст.

З його думкою погодилися інші учасники шоу. Один із них додав, що Тібо Куртуа б парирував результативний удар нападника мюнхенців Гаррі Кейна, який подвоїв перевагу гостей.

Цікаво, що статистичний портал SofaScore визнав Луніна найкращим гравцем "Королівського клубу" у цьому поєдинку. 27-річний український воротар прокоментував домашню поразку.

Для українця цей поєдинок став 7-м у поточному сезоні-2025/26, у яких пропустив 14 голів та в одному матчі відіграв на нуль.

Додамо, що друга зустріч Баварія – Реал запланована на 15 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).