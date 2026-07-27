Треба просто сміятися: Голанд відреагував на найсмішніші меми про себе після ЧС-2026

Зірковий нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд із гумором відреагував на хвилю мемів, які заполонили соцмережі після його виступів на чемпіонаті світу-2026.

Доброзичливий характер, харизма та яскрава гра зробили форварда одним із головних улюбленців уболівальників під час Мундіалю.

У мережі Голанда порівнювали із зеленою цибулею, шваброю та десятками інших кумедних предметів, а окрему популярність здобули створені за допомогою штучного інтелекту відео, зокрема вірусний ролик за участю Вінісіуса.

Після завершення турніру норвежець опублікував новий випуск на власному YouTube-каналі. Відпочиваючи на яхті, він переглянув добірку найпопулярніших мемів про себе та не стримував сміху, коментуючи кожен із них.

"Треба просто сміятися з мемів і не сприймати їх надто близько до серця", — сказав Голанд.

Нагадаємо, збірна Норвегії стала однією з головних сенсацій чемпіонату світу-2026. Команда дісталася чвертьфіналу, де поступилася Англії (1:2), а сам Голанд завершив турнір із сімома забитими м'ячами та певний час претендував на звання найкращого бомбардира мундіалю.

Зазначимо, що не дивлячись на виліт від Англії, норвежців як героїв зустріли на батьківщині багатотисячною армією фанатів.