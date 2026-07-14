Єнот із пляшкою горілки у лапах: Голанд повернувся з ЧС-2026 із дивним сувеніром

Ерлінг Голанд вкотре довів, що вміє дивувати не лише на футбольному полі. Після завершення історичного для збірної Норвегії чемпіонату світу-2026 нападник повернувся додому з сувеніром, який миттєво став темою для обговорень у соцмережах.

Коли літак із норвезькою командою приземлився на батьківщині, Голанд вийшов із салону, тримаючи в руках опудало єнота. Та й це ще не все – у лапах тварини красувалася пляшка горілки, що зробило кадри ще більш кумедними.

Незвичайний "трофей" форварда миттєво розлетівся мережею, а вболівальники почали жартувати, що саме такий сувенір найкраще передає атмосферу американської частини мундіалю.

Важко сказати, де саме Голанд знайшов настільки екстравагантний подарунок, але схоже, він вирішив привезти з чемпіонату світу не лише яскраві спогади, а й річ, яку точно не знайдеш у звичайній сувенірній крамниці.

Нагадаємо, збірна Норвегії стала однією з головних сенсацій ЧС-2026. Команда вперше у своїй історії дісталася чвертьфіналу світової першості, де лише в додатковий час поступилася Англії з рахунком 1:2 після драматичного камбеку "трьох левів".

Тим не менш, норвежців як героїв зустріли на батьківщині багатотисячною армією фанатів.