Голанд здивував незвичним відео з відпустки: футболіст грав в гольф прямо з яхти

Ерлінг Голанд продовжує насолоджуватися заслуженою відпусткою після яскравого виступу на чемпіонаті світу-2026. Нападник збірної Норвегії вирушив до Італії, звідки поділився незвичним відео у своїх соціальних мережах.

На опублікованих кадрах форвард стоїть на палубі розкішної яхти та відпрацьовує удари для гольфу, відправляючи м'ячі просто в море. Відео швидко стало вірусним і викликало активне обговорення серед уболівальників.

Дехто з користувачів звернув увагу на можливу шкоду для довкілля та поцікавився, хто діставатиме м'ячі з води. Голанд не залишив запитання без відповіді та пояснив, що використовує спеціальні екологічні м'ячі.

"Насправді я годую риб! М'ячі для гольфу, якими я граю, розчиняються у воді й стають для них кормом. Не хвилюйтеся", — написав норвезький футболіст.

Таким чином Голанд не лише знайшов оригінальний спосіб провести відпустку, а й продемонстрував відповідальне ставлення до природи.

Нагадаємо, збірна Норвегії стала однією з головних сенсацій чемпіонату світу-2026. Команда дісталася чвертьфіналу, де поступилася Англії (1:2), а сам Голанд завершив турнір із сімома забитими м'ячами та певний час претендував на звання найкращого бомбардира мундіалю.

Зазначимо, що не дивлячись на виліт від Англії, норвежців як героїв зустріли на батьківщині багатотисячною армією фанатів.