Виклик прийнято: Голанд змотивував фаната скинути зайву вагу, залишивши коментар під відео

Звичайне відео в Instagram несподівано перетворилося на одну з найзворушливіших футбольних історій останніх днів завдяки Ерлінгу Голанду.

Хлопець із Мумбая записав ролик біля картонної фігури нападника Манчестер Сіті та збірної Норвегії. У підписі він поставив собі незвичну мету:

"Якщо Ерлінг прокоментує це відео, я скину 20 кілограмів за три місяці".

Спочатку це виглядало як черговий жарт для соцмереж, але ролик раптово став вірусним. Він набрав понад 25 мільйонів переглядів, а користувачі масово почали відзначати під ним Голанда, сподіваючись, що футболіст помітить звернення. І це спрацювало.

Норвезький форвард особисто зайшов у коментарі та залишив коротке повідомлення:

"Відлік пішов".

Лише за кілька годин цей коментар зібрав понад 500 тисяч лайків і став справжньою сенсацією серед уболівальників.

Сам автор відео зізнався, що тепер у нього просто немає права здатися. За його словами, відповідь одного з найкращих футболістів світу стала для нього неймовірною мотивацією, щоб дотриматися своєї обіцянки й скинути 20 кілограмів за три місяці.

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Нагадаємо, збірна Норвегії стала однією з головних сенсацій чемпіонату світу-2026. Команда дісталася чвертьфіналу, де поступилася Англії (1:2), а сам Голанд завершив турнір із сімома забитими м'ячами та певний час претендував на звання найкращого бомбардира мундіалю.

Зазначимо, що не дивлячись на виліт від Англії, норвежців як героїв зустріли на батьківщині багатотисячною армією фанатів.