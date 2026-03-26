Президент Сенегальської федерації футболу погрожує "хрестовим" походом через втрату Кубку Африки

Президент Сенегальської федерації футболу Абдулай Фалл під час пресконференції пообіцяв розпочати хрестовий похід через рішення CAF позбавити команду перемоги на Кубку африканських націй.

"Перед обличчям цього адміністративного пограбування федерація відмовляється від неминучості. Ми будемо вести моральний та юридичний хрестовий похід".

Адвокат Хуан де Діос Креспо Перес, який представляє Сенегал, наголосив, що таке рішення не може навіть вважатися справжньою ухвалою спортивного правосуддя, настільки воно здається абсурдним для юриста.

"Це рішення не можна навіть вважати справжньою ухвалою спортивного правосуддя – воно настільки грубе, настільки абсурдне, настільки ірраціональне. Воно відкрито порушує Правила гри та принцип, згідно з яким рішення арбітра є остаточними.

Якщо Спортивний арбітражний суд ухвалить рішення не на користь Сенегалу, переможці наступного чемпіонату світу визначатимуться в юридичних фірмах, а не на футбольному полі".

До юридичної команди входить Серж Віттоз, який повідомив про деталі розгляду справи.

"Така процедура зазвичай триває від дев'яти до 12 місяців, але ми хочемо, щоб вона пройшла швидше. Однак усі сторони повинні на це погодитися. Щоб бути дійсним, рішення має бути пояснено. Цього не було зроблено, тому Сенегал залишається чемпіоном Африки".

У суботу, 28 березня, Сенегал проведе товариський матч проти Перу в Парижі. На запитання, чи покажуть трофей уболівальникам на стадіоні, президент сенегальської федерації Абдулай Фалл відповів досить стисло:

"Побачимося на "Стад де Франс" 28 березня".

Напередодні, CAS зареєстрував апеляцію від Сенегалу на рішення Африканської конфедерації футболу (КАФ), яка анулювала результат фінального матчу КАН проти Марокко та зарахувала команді технічну поразку 0:3.

На подання юридичних аргументів Сенегал має 20 днів, після чого конфедерація отримає аналогічний термін для підготовки заяви на захист.

Нагадаємо, причиною анулювання перемоги Сенегалу став протест футболістів проти суддівства у матчі, які тимчасово залишили поле наприкінці основного часу, що було класифіковано як відмову від продовження гри.

Тоді наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь марокканців.

Зауважимо, що нещодавно уряд Сенегалу закликав розпочати міжнародне розслідування щодо можливої корупції в CAF.