Сенегал чесно переміг нас: зірка ПСЖ відмовився від трофея Кубку Африки після розмови з мамою

Капітан збірної Марокко Ашраф Хакімі ухвалив принципове рішення щодо Кубку Африки-2026, де його команда поступилась у фіналі збірній Сенегалу.

Його слова цитує Ghana Soccernet.

У тому поєдинку стався суддівський скандал, після якого Федерація футболу Марокко подала апеляцію. КАФ її задовільнила та призначила сенегальцям технічну поразку з рахунком 0:3.

Правий захисник ПСЖ заявив, що доля поєдинків має вирішуватись не в кабінетах, а на футбольному полі. Тому він відмовився від трофея переможця.

"Моя мама сказала мені, щоб я відмовився від трофея Кубку Африки. Я офіційно відмовляюсь від нього та сподіваюсь, що мої партнери зроблять так само. Ми мали шанс виграти його, але не змогли. Це футбол – іноді ти виграєш, іноді програєш. Сенегал чесно переміг нас і заслужив перемогу. Було б нечесно руйнувати їхню радість після того, скільки важкої роботи вони зробили. Я поважаю рішення Конфедерації африканського футболу, але я офіційно відмовляюсь від трофея. Я не виграв Кубок Африки. Ще раз вітаю Сенегал", – сказав Хакімі.

Зазначимо, що раніше Федерація футболу Сенегалу відреагувала на сенсаційне рішення КАФ. Вона заявила, що буде оскаржувати технічну поразку.