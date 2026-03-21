Сенегал чесно переміг нас: зірка ПСЖ відмовився від трофея Кубку Африки після розмови з мамою

Денис Іваненко — 21 березня 2026, 09:55
Ашраф Хакімі
Getty Images

Капітан збірної Марокко Ашраф Хакімі ухвалив принципове рішення щодо Кубку Африки-2026, де його команда поступилась у фіналі збірній Сенегалу.

Його слова цитує Ghana Soccernet.

У тому поєдинку стався суддівський скандал, після якого Федерація футболу Марокко подала апеляцію. КАФ її задовільнила та призначила сенегальцям технічну поразку з рахунком 0:3.

Правий захисник ПСЖ заявив, що доля поєдинків має вирішуватись не в кабінетах, а на футбольному полі. Тому він відмовився від трофея переможця.

"Моя мама сказала мені, щоб я відмовився від трофея Кубку Африки. Я офіційно відмовляюсь від нього та сподіваюсь, що мої партнери зроблять так само. Ми мали шанс виграти його, але не змогли. Це футбол – іноді ти виграєш, іноді програєш.

Сенегал чесно переміг нас і заслужив перемогу. Було б нечесно руйнувати їхню радість після того, скільки важкої роботи вони зробили. Я поважаю рішення Конфедерації африканського футболу, але я офіційно відмовляюсь від трофея. Я не виграв Кубок Африки. Ще раз вітаю Сенегал", – сказав Хакімі.

Зазначимо, що раніше Федерація футболу Сенегалу відреагувала на сенсаційне рішення КАФ. Вона заявила, що буде оскаржувати технічну поразку.

Кубок Африки збірна Марокко з футболу Ашраф Хакімі

