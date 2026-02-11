CAS відмовив Пасслер у розгляді апеляції щодо справи з допінгом перед OI-2026

Спортивний арбітражний суд (CAS) заявив, що не має повноважень розглядати справу італійської біатлоністки Ребекки Пасслер, яка намагалася оскаржити своє тимчасове відсторонення від участі в Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє Reuters.

Тепер спортсменка змушена подавати апеляцію до італійського національного антидопінгового органу (NADO).

Пасслер стала першою спортсменкою, яку відсторонили за допінг з моменту прибуття команд на Олімпіаду в Мілані-Кортіні. В її пробі виявили заборонені речовини, однак сама біатлоністка наполягає на своїй невинуватості, пояснюючи інцидент наслідком випадкового забруднення (контамінації). З ціллю довести свою невинуватісь вона і звернулася до CAS.

Часу на порятунок олімпійських надій італійки майже не залишилося: якщо Пасслер хоче спробувати зняти заборону ще під час Ігор, вона повинна звернутися до Апеляційної ради NADO не пізніше четверга.

24-річна біатлоністка за свою кар'єру виграла вісім медалей на чемпіонатах світу серед юніорів, включаючи золоту нагороду в естафеті. Її найкращими результатами у поточному сезоні є два 11 місця – у масстарті в Ансі та у спринті в Обергофі.

Зауважимо, напередодні Олімпіади американська скелетоністка Кеті Юлендер звернулася до Спортивного арбітражного суду (CAS) з вимогою переглянути дії канадської федерації, які коштували їй ліцензії на Олімпійські ігри-2026.