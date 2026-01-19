Скандальне суддівство та перемога в додатковий час: огляд матчу Сенегал – Марокко
Збірна Сенегалу здобула перемогу над Марокко у скандальному фіналі Кубку африканських націй.
Наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь Марокко.
Сенегал, на чолі з головним тренером Пап Тьявом, на знак протесту тимчасово залишив поле, що спричинило тривалу паузу. Після відновлення гри марокканець Браїм Діас не реалізував 11-метровий удар.
Огляд матчу
Кубок Африканських націй
Фінал, 19 січня
Сенегал – Марокко 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 94 Гує
Збірна Сенегалу вдруге в історії виграла КАН та зробила це вперше з 2021-го. Найкращим гравцем турніру визнали лідера "левів" Садіо Мане.