Скандальне суддівство та перемога в додатковий час: огляд матчу Сенегал – Марокко

Збірна Сенегалу здобула перемогу над Марокко у скандальному фіналі Кубку африканських націй.

Наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь Марокко.

Сенегал, на чолі з головним тренером Пап Тьявом, на знак протесту тимчасово залишив поле, що спричинило тривалу паузу. Після відновлення гри марокканець Браїм Діас не реалізував 11-метровий удар.

Огляд матчу

Кубок Африканських націй

Фінал, 19 січня

Сенегал – Марокко 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 94 Гує

Збірна Сенегалу вдруге в історії виграла КАН та зробила це вперше з 2021-го. Найкращим гравцем турніру визнали лідера "левів" Садіо Мане.