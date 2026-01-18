Сенегал, який покинув поле під час матчу, став переможцем КАН

Збірна Сенегалу здобула перемогу над Марокко у скандальному фіналі Кубку африканських націй.

Матч завершився перемогою сенегальців у додатковий час з рахунком 1:0.

Проте найбільше гра запам'ятається скандалом наприкінці другого тайму. Спершу арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь Марокко.

Сенегал, на чолі з головним тренером Пап Тьявом, на знак протесту тимчасово залишив поле, що спричинило тривалу паузу. Після відновлення гри марокканець Браїм Діас не реалізував 11-метровий удар на 90+24-й хвилині.

Тож гра перейшла в овертайми, де вже на 94-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Папе Гує. Цього виявилося достатньо, щоб Сенегал став чемпіоном КАН.

Кубок Африканських націй

Фінал, 19 січня

Сенегал – Марокко 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 94 Гує

Нагадаємо, що у матчі за 3 місце бронзу здобула Збірна Нігерії, подолавши Єгипет.