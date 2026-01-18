Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сенегал, який покинув поле під час матчу, став переможцем КАН

Микола Літвінов — 18 січня 2026, 23:57
Сенегал, який покинув поле під час матчу, став переможцем КАН

Збірна Сенегалу здобула перемогу над Марокко у скандальному фіналі Кубку африканських націй.

Матч завершився перемогою сенегальців у додатковий час з рахунком 1:0.

Проте найбільше гра запам'ятається скандалом наприкінці другого тайму. Спершу арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь Марокко.

Сенегал, на чолі з головним тренером Пап Тьявом, на знак протесту тимчасово залишив поле, що спричинило тривалу паузу. Після відновлення гри марокканець Браїм Діас не реалізував 11-метровий удар на 90+24-й хвилині.

Тож гра перейшла в овертайми, де вже на 94-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Папе Гує. Цього виявилося достатньо, щоб Сенегал став чемпіоном КАН.

Кубок Африканських націй
Фінал, 19 січня

Сенегал – Марокко 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 94 Гує

Нагадаємо, що у матчі за 3 місце бронзу здобула Збірна Нігерії, подолавши Єгипет.

Кубок Африканських націй Збірна Сенегалу з футболу збірна Марокко з футболу

Кубок Африканських націй

Збірна Сенегалу пішла з поля у фіналі Кубку африканських націй через суддівство
Де дивитися фінал Кубку африканських націй Сенегал – Марокко
Сенегал та Марокко зіграють у фіналі Кубку африканських націй
Нігерія посіла 3 місце на КАН-2025, обігравши Єгипет
Драма з рушником: курйозний епізод зі збірною Нігерії вирішив долю путівки на фінал Кубка Африки

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік