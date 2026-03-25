CAS зареєстрував апеляцію Сенегалу щодо втрати титулу переможців КАН

Спортивний арбітражний суд (CAS) підтвердив отримання апеляції від Сенегалу, яка має на меті скасувати рішення Африканської конфедерації футболу (CAF) про позбавлення збірної перемоги на Кубку африканських націй.

"CAS має всі необхідні можливості для вирішення спорів такого роду за допомогою кваліфікованих та незалежних арбітрів. Ми розуміємо, що команди та вболівальники з нетерпінням чекають на остаточне рішення, і ми забезпечимо, щоб арбітражне провадження відбувалося якомога швидше, при цьому дотримуючись права всіх сторін на справедливий розгляд справи", – заявив генеральний директор арбітражного суду Матьє Ріб.

Для розгляду справи буде призначено арбітражну колегію. Сенегал має 20 днів на подання своїх юридичних аргументів, після чого конфедерація отримає у розпорядження 20 днів для надання заяви на захист.

Нагадаємо, напередодні Апеляційний комітет CAF анулював результат фінального поєдинку проти команди Марокко та зарахував сенегальцям технічну поразку з рахунком 0:3.

Причиною такого кроку став протест футболістів Сенегалу проти суддівства у матчі, які тимчасово залишили поле наприкінці основного часу, що було класифіковано як відмову від продовження гри.

Тоді наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь марокканців.

Зауважимо, що нещодавно уряд Сенегалу закликав розпочати міжнародне розслідування щодо можливої корупції в CAF після того, як конфедерація зарахувала "левам" технічну поразку.