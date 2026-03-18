Уряд Сенегалу вимагає розпочати рослідування з приводу корупції у КАФ

Уряд Сенегалу вимагає розпочати міжнародне незалежне розслідування щодо ймовірної присутності корупції в керівництві Африканської конфедерації футболу (СAF) після скасування перемоги "левів" у фіналі Кубку африканських націй над Марокко (1:0).

Про це повідомляє Reuters.

Сенегальські урядовці назвали винесене це рішення "грубо незаконним та вкрай несправидливим", закликавши до детального вивчення дій конфедерації.

Нагадаємо, напередодні Апеляційний комітет CAF анулював результат фінального поєдинку проти команди Марокко та зарахував сенегальцям технічну поразку з рахунком 0:3.

Причиною такого кроку став протест футболістів Сенегалу проти суддівства у матчі, які тимчасово залишили поле наприкінці основного часу, що було класифіковано як відмову від продовження гри.

Тоді наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь марокканців.

Після 20 хвилин паузи і відновлення гри Діас не реалізував пенальті, а Папе Гує забив єдиний гол у зустрічі в додатковий час, чим приніс своїй команді перемогу.

Також зауважимо, що Федерація футболу Сенегалу теж відреагувала на ситуацію, заявивши про намір оскаржити технічну поразку в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.