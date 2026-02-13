Дискваліфікація за намір: адвокат Гераскевича розкрив деталі позиції CAS

Адвокат скелетоніста Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував медіа-реліз Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо справи дискваліфікації українця, вказавши на суперечності в його аргументації.

Про це він написав у Telegram.

Згідно з релізом, CAS вважає, що Гераскевич порушив Олімпійську хартію ще за два дні до змагань. Адвокат наголошує на відсутності логіки: якби порушення сталося тоді, Владислава мали б дискваліфікувати ще під час тренувань. Натомість його допустили до них, а усунули лише перед стартом.

"Дискваліфікували не за порушення, яке ще не відбулось, а за намір "порушити правила"".

Захист українця навів приклад 5 спортсменів з інших країн, які також публічно вшановували пам'ять померлих близьких на Олімпіаді. Відповідь представників МОК полягала в тому, що цих атлетів не карали лише тому, бо вони зробили це вже "по факту", не попередивши організаторів заздалегідь.

"Сьогодні в процесі ми навели ще 5 прикладів спортсменів з інших країн, які також різними шляхами вшановували своїх померлих рідних та близьких, проте представники МОК відповіли, що їх не покарали, бо вони про це заздалегідь не заявили, а зробили вже по факту, тому їх уже не було сенсу дискваліфіковувати".

Адвокат підсумував, що система МОК карає українців за відкритість намірів.

"Тому вибіркове правосуддя в МОК працює по намірам людей з українським громадянством".

Нагадаємо, 9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

Сьогодні, 13 лютого, CAS відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).